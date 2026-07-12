Доба на Донеччині: під ударами РФ два райони, є загиблий і поранені. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 11 липня 2026 року, війська РФ обстрілювали два райони Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

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Покровський район

За даними ОВА, у Добропіллі поранено людину.

Краматорський район

Як зазначається, у Слов'янську 1 людина загинула і 4 поранені, пошкоджено 4 багатоповерхівки, 15 приватних будинків, 2 адмінбудівлі та 4 автівки. У Краматорську пошкоджено авто. У Знаменівці Олександрівської громади поранено людину, пошкоджено ангар і автомобіль; у Новополтавці пошкоджено 3 будинки. В Іверському Новодонецької громади пошкоджено приватний будинок.

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Всього за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини.



















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