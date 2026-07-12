Доба на Донеччині: під ударами РФ два райони, є загиблий і поранені. ФОТОрепортаж
Минулої доби, 11 липня 2026 року, війська РФ обстрілювали два райони Донецької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Покровський район
За даними ОВА, у Добропіллі поранено людину.
Краматорський район
Як зазначається, у Слов'янську 1 людина загинула і 4 поранені, пошкоджено 4 багатоповерхівки, 15 приватних будинків, 2 адмінбудівлі та 4 автівки. У Краматорську пошкоджено авто. У Знаменівці Олександрівської громади поранено людину, пошкоджено ангар і автомобіль; у Новополтавці пошкоджено 3 будинки. В Іверському Новодонецької громади пошкоджено приватний будинок.
Всього за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль