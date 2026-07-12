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Новини Фото Обстріли Донеччини
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Доба на Донеччині: під ударами РФ два райони, є загиблий і поранені. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 11 липня 2026 року, війська РФ обстрілювали два райони Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

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Покровський район

За даними ОВА, у Добропіллі поранено людину.

Краматорський район

Як зазначається, у Слов'янську 1 людина загинула і 4 поранені, пошкоджено 4 багатоповерхівки, 15 приватних будинків, 2 адмінбудівлі та 4 автівки. У Краматорську пошкоджено авто. У Знаменівці Олександрівської громади поранено людину, пошкоджено ангар і автомобіль; у Новополтавці пошкоджено 3 будинки. В Іверському Новодонецької громади пошкоджено приватний будинок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок авіаудару РФ по Слов’янську загинула людина, ще 3 - поранені. ФОТОрепортаж

Всього за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

обстріл Донеччини
обстріл Донеччини
обстріл Донеччини
обстріл Донеччини
обстріл Донеччини
обстріл Донеччини
обстріл Донеччини
обстріл Донеччини
обстріл Донеччини

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ масовано атакувала Краматорський район: 7 загиблих, понад 20 поранених. ФОТОрепортаж

Автор: 

Краматорськ (956) Донецька область (11490) Краматорський район (1340) Слов’янськ (861)
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