РФ масовано атакувала Краматорський район: 7 загиблих, понад 20 поранених. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 10 липня 2026 року, війська РФ інтенсивно атакували Краматорський район Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

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За даними ОВА, у Святогірську пошкоджено приватні будинки. У Миколаївській громаді пошкоджено автомобіль. У Слов'янську поранені 2 людини, пошкоджено 7 приватних будинків, адмінбудівлю, крамницю, будівлю АЗС і 5 автомобілів; у Билбасівці поранені 3 людини. У Краматорську поранено 7 людей, пошкоджено автомобіль; у Біленькому 5 людей загинули і 7 поранені, у Шабельківці 2 людини загинули.

Також зазначається, що в Олександрівці пошкоджено приватний будинок. У Новодонецькому пошкоджено приватний будинок, адмінбудівлю і 2 автівки; у Спасько-Михайлівці пошкоджено адмінбудівлю і 6 гаражів; у Курициному пошкоджено авто. У Дружківці поранено людину, пошкоджено багатоповерхівку; в Олексієво-Дружківці поранено людину.

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Наслідки













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