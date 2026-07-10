Доба на Донеччині: окупанти завдали 1293 удари, є загиблий та 10 поранених. ФОТОрепортаж
Під вогнем РФ минулої доби опинилися 11 населених пунктів Донеччини. Руйнувань зазнали 52 цивільні об'єкти, зокрема 17 житлових будинків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.
Краматорський район
У Дружківці ворожий FPV-дрон вбив мирного жителя. Загалом місто пережило чотири прильоти – пошкоджено 2 багатоквартирних і приватний будинки, цивільне авто.
По Краматорську росіяни завдали 17 ударів БпЛА різного типу – поранили трьох людей, пошкодили 8 приватних будинків, магазин, заклад культури, господарську споруду, три АЗС, 10 цивільних автомобілів.
Троє поранених – у Комишувасі, ударами FPV-дронів пошкоджено 2 цивільних авто.
У Малотаранівці травмовано двох мешканців, пошкоджено приватний будинок, господарську споруду та автомобіль.
Одна людина постраждала у Красноторці, пошкоджено 2 приватних будинки й автомобіль.
Внаслідок удару FPV-дрона є поранений у Новоселівці, пошкоджено приватний будинок і автомобіль.
По Слов’янську війська РФ вдарили трьома FPV-дронами – пошкодили приватний будинок, АЗС і цивільне авто.
Через дронові атаки у Новодонецькому пошкоджено 2 автомобілі "швидкої допомоги" та цивільне авто.
На Курицине Росія скинула три бомби "КАБ-250" – руйнувань зазнало підприємство.
Наслідки атаки
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