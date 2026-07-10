Доба на Донеччині: окупанти завдали 1293 удари, є загиблий та 10 поранених. ФОТОрепортаж

Під вогнем РФ минулої доби опинилися 11 населених пунктів Донеччини. Руйнувань зазнали 52 цивільні об'єкти, зокрема 17 житлових будинків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.

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Краматорський район

У Дружківці ворожий FPV-дрон вбив мирного жителя. Загалом місто пережило чотири прильоти – пошкоджено 2 багатоквартирних і приватний будинки, цивільне авто.

По Краматорську росіяни завдали 17 ударів БпЛА різного типу – поранили трьох людей, пошкодили 8 приватних будинків, магазин, заклад культури, господарську споруду, три АЗС, 10 цивільних автомобілів.

Троє поранених – у Комишувасі, ударами FPV-дронів пошкоджено 2 цивільних авто.

У Малотаранівці травмовано двох мешканців, пошкоджено приватний будинок, господарську споруду та автомобіль.

Одна людина постраждала у Красноторці, пошкоджено 2 приватних будинки й автомобіль.

Внаслідок удару FPV-дрона є поранений у Новоселівці, пошкоджено приватний будинок і автомобіль.

По Слов’янську війська РФ вдарили трьома FPV-дронами – пошкодили приватний будинок, АЗС і цивільне авто.

Через дронові атаки у Новодонецькому пошкоджено 2 автомобілі "швидкої допомоги" та цивільне авто.

На Курицине Росія скинула три бомби "КАБ-250" – руйнувань зазнало підприємство.

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Наслідки атаки







