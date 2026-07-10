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Новини Фото Обстріли Донеччини
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Доба на Донеччині: окупанти завдали 1293 удари, є загиблий та 10 поранених. ФОТОрепортаж

Під вогнем РФ минулої доби опинилися 11 населених пунктів Донеччини. Руйнувань зазнали 52 цивільні об'єкти, зокрема 17 житлових будинків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.

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Краматорський район

У Дружківці ворожий FPV-дрон вбив мирного жителя. Загалом місто пережило чотири прильоти – пошкоджено 2 багатоквартирних і приватний будинки, цивільне авто.

По Краматорську росіяни завдали 17 ударів БпЛА різного типу – поранили трьох людей, пошкодили 8 приватних будинків, магазин, заклад культури, господарську споруду, три АЗС, 10 цивільних автомобілів.

Троє поранених – у Комишувасі, ударами FPV-дронів пошкоджено 2 цивільних авто.

У Малотаранівці травмовано двох мешканців, пошкоджено приватний будинок, господарську споруду та автомобіль.

Одна людина постраждала у Красноторці, пошкоджено 2 приватних будинки й автомобіль.

Внаслідок удару FPV-дрона є поранений у Новоселівці, пошкоджено приватний будинок і автомобіль.

По Слов’янську війська РФ вдарили трьома FPV-дронами – пошкодили приватний будинок, АЗС і цивільне авто.

Через дронові атаки у Новодонецькому пошкоджено 2 автомобілі "швидкої допомоги" та цивільне авто.

На Курицине Росія скинула три бомби "КАБ-250" – руйнувань зазнало підприємство.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: Росія за добу завдала понад 1 220 ударів, четверо загиблих, семеро поранених. ФОТОрепортаж

Наслідки атаки

Внаслідок російських атак на Донеччині загинула людина, ще 10 постраждали
Внаслідок російських атак на Донеччині загинула людина, ще 10 постраждали
Внаслідок російських атак на Донеччині загинула людина, ще 10 постраждали
Внаслідок російських атак на Донеччині загинула людина, ще 10 постраждали

Автор: 

Краматорськ (953) обстріл (35056) Донецька область (11471) Краматорський район (1332) Дружківка (185) Красноторка (5) Малотаранівка (7) Новоселівка (10) Новодонецьке (14) Курицине (7) Слов’янськ (858) Комишуваха (2)
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