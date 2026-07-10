Сутки на Донетчине: оккупанты нанесли 1293 удара, один погибший и 10 раненых. ФОТОрепортаж
За последние сутки под обстрелом со стороны РФ оказались 11 населенных пунктов Донецкой области. Повреждения получили 52 гражданских объекта, в том числе 17 жилых домов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.
Краматорский район
В Дружковке вражеский FPV-дрон убил мирного жителя. Всего город пережил четыре удара – повреждены 2 многоквартирных и частных дома, гражданский автомобиль.
По Краматорску россияне нанесли 17 ударов БПЛА различного типа — ранили трех человек, повредили 8 частных домов, магазин, культурное учреждение, хозяйственную постройку, три АЗС, 10 гражданских автомобилей.
Трое раненых — в Камышевахе, ударами FPV-дронов повреждены 2 гражданских автомобиля.
В Малотарановке травмированы два жителя, повреждены частный дом, хозяйственное сооружение и автомобиль.
Один человек пострадал в Красноторке, повреждены 2 частных дома и автомобиль.
В результате удара FPV-дрона в Новоселовке есть раненый, повреждены частный дом и автомобиль.
В Славянске войска РФ нанесли удар тремя FPV-дронами – повреждены частный дом, АЗС и гражданский автомобиль.
В результате атак дронов в Новодонецком повреждены 2 машины "скорой помощи" и гражданский автомобиль.
В Курицино Россия сбросила три бомбы "КАБ-250" — разрушениям подверглось предприятие.
Последствия атаки
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