Сутки на Донетчине: Россия за сутки нанесла более 1 220 ударов, четверо погибших, семеро раненых. ФОТОрепортаж
За сутки войска РФ нанесли 1 226 ударов по Донецкой области. Погибли четыре человека, ещё семеро получили ранения. Повреждено 41 гражданский объект, в том числе 23 жилых дома.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция области.
Краматорский район
В Краматорске вражеский FPV-дрон убил гражданского человека, находившегося в автомобиле. Всего город выдержал 8 ударов, повреждены 1 многоквартирный и 4 частных дома, торговый центр, АЗС, 2 гражданских автомобиля.
По Дружковке россияне нанесли 5 ударов, в том числе двумя бомбами "КАБ-250" - трое жителей погибли, шестеро получили ранения. Повреждены 7 частных домов и мопед.
Один человек пострадал в Славянске. В городе зафиксировано 8 попаданий, преимущественно с дронов. Повреждены 1 многоквартирный и 2 частных дома, административное здание, магазин, хозяйственная постройка, железнодорожные пути, автомобиль.
В Беленьком поврежден частный дом, в Малотарановке - частный дом и АЗС, в Петровке Первой - 4 частных дома, в Михайловке - частный дом и автомобиль, в Спаско-Михайловке - грузовик.
Последствия атак
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