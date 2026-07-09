Сутки на Донетчине: Россия за сутки нанесла более 1 220 ударов, четверо погибших, семеро раненых. ФОТОрепортаж

За сутки войска РФ нанесли 1 226 ударов по Донецкой области. Погибли четыре человека, ещё семеро получили ранения. Повреждено 41 гражданский объект, в том числе 23 жилых дома.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция области.

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Краматорский район

В Краматорске вражеский FPV-дрон убил гражданского человека, находившегося в автомобиле. Всего город выдержал 8 ударов, повреждены 1 многоквартирный и 4 частных дома, торговый центр, АЗС, 2 гражданских автомобиля.



По Дружковке россияне нанесли 5 ударов, в том числе двумя бомбами "КАБ-250" - трое жителей погибли, шестеро получили ранения. Повреждены 7 частных домов и мопед.



Один человек пострадал в Славянске. В городе зафиксировано 8 попаданий, преимущественно с дронов. Повреждены 1 многоквартирный и 2 частных дома, административное здание, магазин, хозяйственная постройка, железнодорожные пути, автомобиль.



В Беленьком поврежден частный дом, в Малотарановке - частный дом и АЗС, в Петровке Первой - 4 частных дома, в Михайловке - частный дом и автомобиль, в Спаско-Михайловке - грузовик.

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Последствия атак











