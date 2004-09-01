РФ сбросила ФАБ на дом в Дружковке: три человека погибли, двое получили ранения

В Дружковке Донецкой области вследствие авиаудара российских войск по частному дому погибли три человека, ещё двое получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Донецкой областной прокуратуры.

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Удар ФАБ по дому: погибшие и раненые

В прокуратуре отметили, что 8 июля 2026 года войска РФ атаковали город с применением авиабомбы ФАБ-250 с модулем УМПК.

"8 июля 2026 года войска РФ атаковали Дружковку с использованием ФАБ-250 с модулем УМПК. Средство поражения попало в частный дом. Вследствие авиаудара две жительницы города в возрасте 71 и 74 лет и 56-летний мужчина погибли под завалами", — говорится в сообщении.

По данным следствия, ранения получили две женщины в возрасте 46 и 79 лет. У них диагностировали минно-взрывные травмы, осколочные ранения, переломы, ушибы и травматический шок. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

В прокуратуре добавили, что начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления по части второй статьи 438 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что днем 8 июля оккупанты нанесли удар беспилотником по АЗС в Краматорске.

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