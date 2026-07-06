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Россия атаковала ФАБом бригаду энергетиков в Краматорске: трое пострадавших. ФОТО

Российские оккупанты нанесли удар авиабомбой ФАБ-250 с управляемым модулем по Краматорску.

Об этом сообщила пресс-служба горсовета, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Удар пришелся на открытый участок местности, неподалеку от которого вели работы сотрудники "ДТЭК Донецкие электросети". В результате атаки трое сотрудников получили ранения. В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь в медицинских учреждениях города", - говорится в сообщении.

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Россия нанесла удар по сотрудникам ДТЭК в Краматорске

Автор: 

Краматорськ (2503) обстрел (33588) Донецкая область (12564) Краматорский район (1308)
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