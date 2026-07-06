Россия атаковала ФАБом бригаду энергетиков в Краматорске: трое пострадавших. ФОТО
Российские оккупанты нанесли удар авиабомбой ФАБ-250 с управляемым модулем по Краматорску.
Об этом сообщила пресс-служба горсовета, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Удар пришелся на открытый участок местности, неподалеку от которого вели работы сотрудники "ДТЭК Донецкие электросети". В результате атаки трое сотрудников получили ранения. В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь в медицинских учреждениях города", - говорится в сообщении.
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