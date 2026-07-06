РФ атакувала ФАБом бригаду енергетиків у Краматорську: троє постраждалих. ФОТО
Російські окупанти вдарили авіабомбою ФАБ-250 із керованим модулем по Краматорську.
Про це повідомила пресслужба міськради, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Удар припав на відкриту ділянку місцевості, неподалік від якої виконували роботи працівники "ДТЕК Донецькі електромережі". Унаслідок атаки троє співробітників отримали поранення. Наразі їм надається необхідна медична допомога в закладах охорони здоров'я міста", - йдеться в повідомленні.
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