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Новини Обстріли Донеччини Обстріл Краматорська
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РФ атакувала ФАБом бригаду енергетиків у Краматорську: троє постраждалих. ФОТО

Російські окупанти вдарили авіабомбою ФАБ-250 із керованим модулем по Краматорську.

Про це повідомила пресслужба міськради, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Удар припав на відкриту ділянку місцевості, неподалік від якої виконували роботи працівники "ДТЕК Донецькі електромережі". Унаслідок атаки троє співробітників отримали поранення. Наразі їм надається необхідна медична допомога в закладах охорони здоров'я міста", - йдеться в повідомленні.

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РФ вдарила по працівниках ДТЕК у Краматорську

Автор: 

Краматорськ (947) обстріл (34943) Донецька область (11446) Краматорський район (1324)
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