РФ скинула ФАБ на будинок у Дружківці: загинули три людини, дві отримали поранення

У Дружківці Донецької області внаслідок авіаудару російських військ по приватному будинку загинули троє людей, ще двоє отримали поранення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Донецької обласної прокуратури.

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Удар ФАБ по будинку: загиблі та поранені

У прокуратурі зазначили, що 8 липня 2026 року війська РФ атакували місто із застосуванням авіабомби ФАБ-250 з модулем УМПК.

"8 липня 2026 року війська РФ атакували Дружківку з використанням ФАБ-250 з модулем УМПК. Засіб ураження влучив у приватний будинок. Внаслідок авіаудару двоє містянок віком 71 і 74 років та 56-річний чоловік загинули під завалами", – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, поранення отримали дві жінки віком 46 і 79 років. У них діагностували мінно-вибухові травми, осколкові поранення, переломи, забої та травматичний шок. Потерпілим надали медичну допомогу.

У прокуратурі додали, що розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину за частиною другою статті 438 Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що вдень 8 липня окупанти вдарили безпілотником по АЗС у Краматорську.

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