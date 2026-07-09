Доба на Донеччині: Росія за добу завдала понад 1 220 ударів, четверо загиблих, семеро поранених. ФОТОрепортаж

За добу війська РФ завдали 1 226 ударів по Донеччині. Загинули четверо людей, ще семеро дістали поранення. Пошкоджено 41 цивільний об'єкт, серед них 23 житлові будинки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція області.

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Краматорський район

У Краматорську ворожий FPV-дрон вбив цивільну особу, яка перебувала в автомобілі. Загалом місто витримало 8 ударів, пошкоджено 1 багатоквартирний і 4 приватні будинки, торговий центр, АЗС, 2 цивільні авто.



По Дружківці росіяни вдарили 5 разів, зокрема двома бомбами "КАБ-250" – троє мешканців загинули, шестеро зазнали поранень. Пошкоджено 7 приватних будинків і мопед.



Одна людина постраждала у Слов’янську. У місті зафіксовано 8 влучань, переважно дронів. Пошкоджено 1 багатоквартирний і 2 приватних будинки, адмінбудівлю, магазин, господарську споруду, залізничну колію, автомобіль.



У Біленькому пошкоджено приватний будинок, у Малотаранівці – приватний будинок і АЗС, у Петрівці Першій – 4 приватних оселі, у Михайлівці – приватний будинок і автомобіль, у Спасько-Михайлівці – вантажівку.

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Наслідки атак











