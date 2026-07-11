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Россия массированно атаковала Краматорский район: 7 погибших, более 20 раненых. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки, 10 июля 2026 года, войска РФ интенсивно атаковали Краматорский район Донецкой области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

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По данным ОГА, в Святогорске повреждены частные дома. В Николаевской громаде поврежден автомобиль. В Славянске ранены 2 человека, повреждены 7 частных домов, административное здание, магазин, здание АЗС и 5 автомобилей; в Билбасовке ранены 3 человека. В Краматорске ранены 7 человек, поврежден автомобиль; в Беленьком 5 человек погибли и 7 ранены, в Шабельковке 2 человека погибли.

Также отмечается, что в Александровке поврежден частный дом. В Новодонецком повреждены частный дом, административное здание и 2 автомобиля; в Спаско-Михайловке повреждены административное здание и 6 гаражей; в Курицино поврежден автомобиль. В Дружковке ранен человек, повреждено многоэтажное здание; в Алексеево-Дружковке ранен человек.

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Последствия

Обстрел Донецкой области
Обстрел Донецкой области
Обстрел Донецкой области
Обстрел Донецкой области
Обстрел Донецкой области
Обстрел Донецкой области

Читайте также: Сутки на Донетчине: оккупанты нанесли 1293 удара, есть погибший и 10 раненых. ФОТОрепортаж

Автор: 

Донецкая область (12594) Краматорский район (1321) Беленькое (17) Славянск (2754)
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