Унаслідок авіаудару РФ по Слов’янську загинула людина, ще 3 - поранені. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 11 липня, російські війська завдали авіаудару по Слов'янську в Донецькій області, унаслідок чого є загиблий та поранені.
Про це повідомляє ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Так, зазначається, що внаслідок авіаудару РФ по місту загинула людина, ще троє осіб дістали поранень.
На місці влучання пошкоджені 4 багатоквартирні та 16 приватних будинків, адміністративна будівля й легкові автомобілі.
Крім того, ворог обстріляв селище Билбасівка Слов'янської громади. Через ворожий удар загорілася адміністративна будівля.
Рятувальники ліквідували пожежі.
Наслідки атаки
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль