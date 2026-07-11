Унаслідок авіаудару РФ по Слов’янську загинула людина, ще 3 - поранені. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 11 липня, російські війська завдали авіаудару по Слов'янську в Донецькій області, унаслідок чого є загиблий та поранені.

Про це повідомляє ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Так, зазначається, що внаслідок авіаудару РФ по місту загинула людина, ще троє осіб дістали поранень.

На місці влучання пошкоджені 4 багатоквартирні та 16 приватних будинків, адміністративна будівля й легкові автомобілі.

Крім того, ворог обстріляв селище Билбасівка Слов'янської громади. Через ворожий удар загорілася адміністративна будівля.

Рятувальники ліквідували пожежі.

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Наслідки атаки





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