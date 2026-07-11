Вследствие авиаудара РФ по Славянску погиб один человек, ещё трое ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 11 июля, российские войска нанесли авиаудар по Славянску в Донецкой области, вследствие чего есть погибший и раненые.

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

В частности, отмечается, что вследствие авиаудара РФ по городу погиб один человек, ещё трое получили ранения.

В месте попадания повреждены 4 многоквартирных и 16 частных домов, административное здание и легковые автомобили.

Кроме того, враг обстрелял поселок Билбасовка Славянской громады. Вследствие вражеского удара загорелось административное здание.

Спасатели ликвидировали пожары.

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Последствия атаки





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