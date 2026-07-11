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Враг продвинулся вблизи Затышка в Донецкой области, — DeepState.. КАРТА

Российские оккупационные войска продвигаются в Донецкой области.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, передает Цензор.НЕТ.

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Наступление врага

"Враг продвинулся вблизи Затышка (Покровский район, Донецкая область)", — говорится в сообщении.

карта

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Донецкая область (12600) Покровский район (1794) Затышок (10) DeepState (555)
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