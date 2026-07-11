Враг продвинулся вблизи Затышка в Донецкой области, — DeepState.. КАРТА
Российские оккупационные войска продвигаются в Донецкой области.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, передает Цензор.НЕТ.
Наступление врага
"Враг продвинулся вблизи Затышка (Покровский район, Донецкая область)", — говорится в сообщении.
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