Ворог просунувся поблизу Затишку на Донеччині, - DeepState. МАПА
Російські окупаційні війська мають просування в Донецькій області.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Просування ворога
"Ворог просунувся поблизу Затишку (Покровський район, Донецька область)", - сказано в повідомленні.
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