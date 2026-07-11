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Новини Оновлення мапи DeepState Просування РФ
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Ворог просунувся поблизу Затишку на Донеччині, - DeepState. МАПА

Російські окупаційні війська мають просування в Донецькій області.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Просування ворога

"Ворог просунувся поблизу Затишку (Покровський район, Донецька область)", - сказано в повідомленні.

мапа

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Донецька область (11483) Покровський район (1809) Затишок (10) DeepState (555)
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