Сутки в Донецкой области: под ударами РФ два района, есть погибший и раненые. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки, 11 июля 2026 года, войска РФ обстреливали два района Донецкой области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, сообщает Цензор.НЕТ.

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Покровский район

По данным ОГА, в Доброполье ранен один человек.

Краматорский район

Как отмечается, в Славянске 1 человек погиб и 4 ранены, повреждены 4 многоэтажки, 15 частных домов, 2 административных здания и 4 автомобиля. В Краматорске поврежден автомобиль. В Знаменовке Александровской громады ранен человек, повреждены ангар и автомобиль; в Новополтавке повреждены 3 дома. В Иверском Новодонецкой громады поврежден частный дом.

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Всего за сутки россияне 17 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.



















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