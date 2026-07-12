Сутки в Донецкой области: под ударами РФ два района, есть погибший и раненые. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки, 11 июля 2026 года, войска РФ обстреливали два района Донецкой области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, сообщает Цензор.НЕТ.
Покровский район
По данным ОГА, в Доброполье ранен один человек.
Краматорский район
Как отмечается, в Славянске 1 человек погиб и 4 ранены, повреждены 4 многоэтажки, 15 частных домов, 2 административных здания и 4 автомобиля. В Краматорске поврежден автомобиль. В Знаменовке Александровской громады ранен человек, повреждены ангар и автомобиль; в Новополтавке повреждены 3 дома. В Иверском Новодонецкой громады поврежден частный дом.
Всего за сутки россияне 17 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.
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