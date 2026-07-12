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Новости Фото Обстрелы Донетчины
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Сутки в Донецкой области: под ударами РФ два района, есть погибший и раненые. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки, 11 июля 2026 года, войска РФ обстреливали два района Донецкой области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, сообщает Цензор.НЕТ.

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Покровский район

По данным ОГА, в Доброполье ранен один человек.

Краматорский район

Как отмечается, в Славянске 1 человек погиб и 4 ранены, повреждены 4 многоэтажки, 15 частных домов, 2 административных здания и 4 автомобиля. В Краматорске поврежден автомобиль. В Знаменовке Александровской громады ранен человек, повреждены ангар и автомобиль; в Новополтавке повреждены 3 дома. В Иверском Новодонецкой громады поврежден частный дом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате авиаудара РФ по Славянску погиб человек, ещё 3 - ранены. ФОТОрепортаж

Всего за сутки россияне 17 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.

обстрел Донецкой области
обстрел Донецкой области
обстрел Донецкой области
обстрел Донецкой области
обстрел Донецкой области
обстрел Донецкой области
обстрел Донецкой области
обстрел Донецкой области
обстрел Донецкой области

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ массированно атаковала Краматорский район: 7 погибших, более 20 раненых. ФОТОрепортаж

Автор: 

Краматорськ (2512) Донецкая область (12600) Краматорский район (1324) Славянск (2756)
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