РФ FPV-дроном вдарила по цивільному авто на Донеччині: двоє загиблих. ФОТО
Російські війська атакували FPV-дроном цивільний автомобіль у селі Іверське Краматорського району. Двоє чоловіків загинули, ще дві жінки дістали поранення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Донецької області.
17 липня російські війська атакували FPV-дроном цивільний автомобіль у селі Іверське Новодонецької громади Донецької області.
За даними слідства, FPV-дрон окупантів влучив у цивільний автомобіль.
Внаслідок атаки загинули двоє чоловіків віком 60 і 61 рік. Вони зазнали травм, які виявилися несумісними з життям.
Також постраждали дві жінки віком 64 і 85 років. У них діагностували мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Потерпілим надається необхідна медична допомога.
Наслідки атаки
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