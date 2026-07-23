Из-за угрозы ударов со стороны РФ в Краматорске приостановили вывоз мусора на части улиц, - городской совет

В Краматорске из-за постоянной угрозы российских обстрелов и атак беспилотников расширили перечень территорий, где временно приостановлен вывоз твердых бытовых отходов. Такое решение было принято из соображений безопасности работников коммунальных служб.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Краматорский городской совет, в список добавлены отдельные улицы и дома в Малотарановке, Красноторке и Беленьком.

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В горсовете отметили, что выполнение работ в этих районах стало слишком опасным из-за постоянных российских атак, в частности с применением беспилотников.

В связи с приостановкой оказания услуги жителям указанных адресов временно не будет начисляться плата за вывоз твердых бытовых отходов.

В городском совете подчеркнули, что работу коммунальных служб на этих улицах возобновят после стабилизации ситуации с безопасностью.

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