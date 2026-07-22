Оккупанты обстреляли Краматорский район Донецкой области: 3 человека погибли, еще 9 - ранены. ФОТО

За последние сутки войска РФ интенсивно атаковали Краматорский район Донецкой области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, сообщает Цензор.НЕТ.

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В Карповке Николаевской общины ранен человек; в Райгородке повреждены 4 частных дома. В Славянске ранен человек, повреждены 4 частных дома, административное здание, 4 промышленных здания, 5 легковых автомобилей и 2 трактора. В Малотарановке Краматорской громады повреждено административное здание. В Знаменовке Александровской громады 2 человека погибли и 4 ранены, повреждены 2 автомобиля. Еще 2 автомобиля повреждены в Новодонецкой громаде. В Дружковке 1 человек погиб и 3 ранены.

Всего за сутки россияне 28 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 450 человек, в том числе 40 детей.

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