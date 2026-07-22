В результате российской агрессии 2 человека погибли, еще 11 получили ранения на Херсонщине

За последние сутки российские войска в очередной раз обстреляли правобережье Херсонской области.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, пишет Цензор.НЕТ.

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Какие населенные пункты подверглись обстрелу?

За последние сутки под вражеским авиационным и дронным террором, а также артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Благовещенское, Зеленовка, Молодежное, Садовое, Ивановка, Ингулец, Никольское, Белозерка, Велетенское, Зоровка, Кизомыс, Станислав, Софиевка, Александровка, Широкая Балка, Берислав, Змиевка, Раковка, Томарино, Урожайное, Осокоровка, Новорайск, Степное, Дудчаны, Качкаровка, Саблуковка, Бургунка, Отрадокаменка и город Херсон.

Российские военные наносили удары по критической и социальной инфраструктуре, жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 2 многоэтажных дома и 33 частных дома. Также оккупанты повредили автозаправочную станцию и частные автомобили.

В результате российской агрессии 1 человек погиб, еще 11 получили ранения.

Позже стало известно, что оккупанты убили женщину в Корабельном районе Херсона. Она получила смертельные ранения в результате атаки российского беспилотника. В настоящее время соответствующие службы устанавливают личность погибшей.

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