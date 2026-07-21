Россия массированно атаковала юг Украины: есть погибшие и десятки раненых
За последние сутки российские войска нанесли массированные удары по Запорожской, Одесской, Николаевской и Херсонской областям. Есть погибшие, десятки раненых и масштабные разрушения гражданской инфраструктуры.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Запорожская область
Наиболее интенсивные удары пришлись на Запорожскую область, где оккупанты нанесли 1028 ударов по 54 населенным пунктам, сообщил глава ОГА Иван Федоров.
В частности, российские войска совершили 31 авиационный удар, атаковали регион 713 беспилотниками, трижды применили РСЗО и нанесли 281 артиллерийский удар.
В результате обстрелов один человек погиб, еще 16 получили ранения.
Одесская область
В ночь на 21 июля российские войска продолжили атаки на объекты инфраструктуры Одессы, сообщил начальник ГВА Сергей Лысак.
По предварительной информации, новых пострадавших не зафиксировано.
В то же время 21 июля в городе объявлен день траура по трем мирным жителям, погибшим в результате предыдущего российского удара по городу.
Николаевская область
За прошедшие сутки россияне атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками Shahed, а также FPV-дронами, сообщил и.о. начальника ОГА Георгий Решетилов.
В Очакове ранены две женщины в возрасте 48 и 55 лет. Одну из них госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Также повреждены административные и офисные здания, отделение банка, торговое заведение, трансформаторная подстанция, линия электропередачи и автомобиль. В Куцурубской и Очаковской громадах FPV-дроны повредили частный дом, пострадавших нет.
Херсонская область
Под российским обстрелом оказались Херсон и более 30 населенных пунктов области, сообщил глава ОГА Александр Прокудин.
Оккупанты обстреливали критическую и социальную инфраструктуру, а также жилые кварталы. Повреждены два многоэтажных дома, семь частных домов, магазин и частные автомобили.
В результате российских атак 22 человека получили ранения, среди них один ребенок.
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