Россия массированно атаковала юг Украины: есть погибшие и десятки раненых

За последние сутки российские войска нанесли массированные удары по Запорожской, Одесской, Николаевской и Херсонской областям. Есть погибшие, десятки раненых и масштабные разрушения гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Запорожская область

Наиболее интенсивные удары пришлись на Запорожскую область, где оккупанты нанесли 1028 ударов по 54 населенным пунктам, сообщил глава ОГА Иван Федоров.

В частности, российские войска совершили 31 авиационный удар, атаковали регион 713 беспилотниками, трижды применили РСЗО и нанесли 281 артиллерийский удар.

В результате обстрелов один человек погиб, еще 16 получили ранения.

Одесская область

В ночь на 21 июля российские войска продолжили атаки на объекты инфраструктуры Одессы, сообщил начальник ГВА Сергей Лысак.

По предварительной информации, новых пострадавших не зафиксировано.

В то же время 21 июля в городе объявлен день траура по трем мирным жителям, погибшим в результате предыдущего российского удара по городу.

Николаевская область

За прошедшие сутки россияне атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками Shahed, а также FPV-дронами, сообщил и.о. начальника ОГА Георгий Решетилов.

В Очакове ранены две женщины в возрасте 48 и 55 лет. Одну из них госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Также повреждены административные и офисные здания, отделение банка, торговое заведение, трансформаторная подстанция, линия электропередачи и автомобиль. В Куцурубской и Очаковской громадах FPV-дроны повредили частный дом, пострадавших нет.

Херсонская область

Под российским обстрелом оказались Херсон и более 30 населенных пунктов области, сообщил глава ОГА Александр Прокудин.

Оккупанты обстреливали критическую и социальную инфраструктуру, а также жилые кварталы. Повреждены два многоэтажных дома, семь частных домов, магазин и частные автомобили.

В результате российских атак 22 человека получили ранения, среди них один ребенок.

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