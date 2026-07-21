Воздушные силы показали уничтожение пункта управления российских операторов БПЛА на Запорожском направлении. ВИДЕО

Украинская авиация нанесла удар по месту скопления российских операторов беспилотников на Запорожском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты истребителей МиГ-29 Воздушных сил Украины нанесли точный авиаудар управляемыми авиабомбами GBU-39 по пункту управления БПЛА российских войск.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Вследствие точного попадания на кадрах видно, что укрытие российских операторов дронов было уничтожено вместе с личным составом, находившимся внутри.

Видео боевых действий украинской авиации опубликовал один из пилотов в своём Telegram-канале.

Смотрите также: Тактическая группа "Реванш" ГУР зачистила позиции оккупантов, проникших в Степногорск. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Шершни Довбуша" сожгли российский "Град" на ходу под Суджей: РСЗО взорвалась после попадания FPV-дрона. ВИДЕО