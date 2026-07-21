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Воздушные силы показали уничтожение пункта управления российских операторов БПЛА на Запорожском направлении. ВИДЕО

Украинская авиация нанесла удар по месту скопления российских операторов беспилотников на Запорожском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты истребителей МиГ-29 Воздушных сил Украины нанесли точный авиаудар управляемыми авиабомбами GBU-39 по пункту управления БПЛА российских войск.

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Вследствие точного попадания на кадрах видно, что укрытие российских операторов дронов было уничтожено вместе с личным составом, находившимся внутри.

Видео боевых действий украинской авиации опубликовал один из пилотов в своём Telegram-канале.

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