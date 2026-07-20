Тактическая группа "Реванш" ГУР зачистила позиции оккупантов, проникших в Степногорск. ВИДЕО

Бойцы тактической группы "Реванш" Международного легиона ГУР МО Украины провели зачистку складских помещений в Степногорске на Запорожском направлении, куда проникли российские военные.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские штурмовики выполнили боевую задачу по уничтожению вражеской группировки, которой удалось проникнуть в населенный пункт и обустроить позиции на территории складских помещений.

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В ходе операции бойцы провели разведку, выявили места нахождения противника, нанесли ему огневой удар и завершили зачистку сектора от оккупационных войск.

В боевой операции принимали участие военнослужащие штурмовой роты Advanced тактической группы "Реванш".

Видео спецоперации обнародовано в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

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