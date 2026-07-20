"Шершни Довбуша" сожгли российский "Град" на ходу под Суджей: РСЗО взорвалась после попадания FPV-дрона. ВИДЕО

Операторы батальона беспилотных систем "Шершни Довбуша" 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша уничтожили российскую реактивную систему залпового огня "Град" под Суджей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские пилоты FPV-дронов догнали вражескую РСЗО во время движения и нанесли по ней прицельное поражение ударным БПЛА.

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После попадания реактивная система начала детонировать, однако российский военный продолжил движение. После как минимум четырёх взрывов оккупант потерял управление, боевая машина съехала с дороги на обочину и взорвалась.

Вследствие поражения РСЗО "Град" была полностью уничтожена, а находившийся внутри рашист ликвидирован.

Видео попадания и мощной детонации вражеской огневой техники обнародовали бойцы батальона беспилотных систем "Шершни Довбуша" в своём Telegram-канале.

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