"Шершні Довбуша" спалили російський "Град" на ходу під Суджею: РСЗВ детонувала після влучання FPV-дрона. ВIДЕО

Оператори батальйону безпілотних систем "Шершні Довбуша" 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша знищили російську реактивну систему залпового вогню "Град" під Суджею.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські пілоти FPV-дронів наздогнали ворожу РСЗВ під час руху та завдали по ній прицільного ураження ударним БпЛА.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Після влучання реактивна система почала детонувати, однак російський військовий продовжив рух. Після щонайменше чотирьох вибухів окупант втратив керування, бойова машина з'їхала з дороги на узбіччя та вибухнула.

Унаслідок ураження РСЗВ "Град" була повністю знищена, а рашист, який перебував усередині, ліквідований.

Відео влучання та потужної детонації ворожої вогневої техніки оприлюднили бійці батальйону безпілотних систем "Шершні Довбуша" у своєму телеграм-каналі.

Дивіться також: Пілоти МіГ-29 знищили пункт управління російських операторів БпЛА 36-ї ОМСБр на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": П’ятеро рашистів не помітили український FPV-дрон, який супроводжував їх до будівлі, та були ліквідовані одним ударом. ВIДЕО