"Шершні Довбуша" спалили російський "Град" на ходу під Суджею: РСЗВ детонувала після влучання FPV-дрона. ВIДЕО
Оператори батальйону безпілотних систем "Шершні Довбуша" 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша знищили російську реактивну систему залпового вогню "Град" під Суджею.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські пілоти FPV-дронів наздогнали ворожу РСЗВ під час руху та завдали по ній прицільного ураження ударним БпЛА.
Після влучання реактивна система почала детонувати, однак російський військовий продовжив рух. Після щонайменше чотирьох вибухів окупант втратив керування, бойова машина з'їхала з дороги на узбіччя та вибухнула.
Унаслідок ураження РСЗВ "Град" була повністю знищена, а рашист, який перебував усередині, ліквідований.
Відео влучання та потужної детонації ворожої вогневої техніки оприлюднили бійці батальйону безпілотних систем "Шершні Довбуша" у своєму телеграм-каналі.
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