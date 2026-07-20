П’ятеро рашистів не помітили український FPV-дрон, який супроводжував їх до будівлі, та були ліквідовані одним ударом. ВIДЕО
Оператор ударного дрона Detones Group ліквідував одразу 5 окупантів, простеживши за їхнім переміщенням до будівлі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, український пілот помітив групу російської піхоти, яка пересувалася однією з вулиць населеного пункту, та почав супроводжувати противника з повітря.
Коли всі 5 рашистів зайшли до однієї з будівель, оператор ударного FPV-дрона завдав точного удару. Безпілотник влетів усередину споруди та вибухнув, ліквідувавши всю групу російських військових.
Відео поділилися українські бійці Detones Group у своєму телеграм-каналі.
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