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Новини Відео Бої на Гуляйпільському напрямку
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Мінус 20 окупантів-мотоциклістів: оператори дронів атакували росіян у тилових районах окупованої частини Запоріжжя. ВIДЕО

Українські оператори дронів-камікадзе завдали ефективного вогневого ураження по живій силі та техніці противника в тилу на Гуляйпільському напрямку в Запорізькій області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, результативну бойову роботу виконали бійці прикордонного підрозділу "Фенікс". У результаті точних атак FPV-дронів було ліквідовано 20 російських окупантів, які пересувалися на мотоциклах та квадроциклах.

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армія рф (21560) Гуляйполе (253) знищення (10583) Запорізька область (5131) мотоцикл (135) дрони (8735) Пологівський район (441)
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