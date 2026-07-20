Мінус 20 окупантів-мотоциклістів: оператори дронів атакували росіян у тилових районах окупованої частини Запоріжжя. ВIДЕО
Українські оператори дронів-камікадзе завдали ефективного вогневого ураження по живій силі та техніці противника в тилу на Гуляйпільському напрямку в Запорізькій області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, результативну бойову роботу виконали бійці прикордонного підрозділу "Фенікс". У результаті точних атак FPV-дронів було ліквідовано 20 російських окупантів, які пересувалися на мотоциклах та квадроциклах.
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