Минус 20 оккупантов-мотоциклистов: операторы дронов атаковали россиян в тыловых районах оккупированной части Запорожья. ВИДЕО
Украинские операторы дронов-камикадзе нанесли эффективный огневой удар по живой силе и технике противника в тылу на Гуляйпольском направлении в Запорожской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, результативную боевую операцию провели бойцы пограничного подразделения "Феникс". В результате точных атак FPV-дронов были ликвидированы 20 российских оккупантов, которые передвигались на мотоциклах и квадроциклах.
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