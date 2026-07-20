РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13338 посетителей онлайн
Новости Видео Бои на Гуляйпольском направлении
1 726 7

Минус 20 оккупантов-мотоциклистов: операторы дронов атаковали россиян в тыловых районах оккупированной части Запорожья. ВИДЕО

Украинские операторы дронов-камикадзе нанесли эффективный огневой удар по живой силе и технике противника в тылу на Гуляйпольском направлении в Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, результативную боевую операцию провели бойцы пограничного подразделения "Феникс". В результате точных атак FPV-дронов были ликвидированы 20 российских оккупантов, которые передвигались на мотоциклах и квадроциклах.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Смотрите также: Прямое попадание боеприпаса в мотоцикл с двумя российскими штурмовиками. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (23340) Гуляйполе (243) уничтожение (10263) Запорожская область (4600) мотоцикл (123) дроны (7635) Пологовский район (441)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 