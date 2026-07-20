Минус 20 оккупантов-мотоциклистов: операторы дронов атаковали россиян в тыловых районах оккупированной части Запорожья. ВИДЕО

Украинские операторы дронов-камикадзе нанесли эффективный огневой удар по живой силе и технике противника в тылу на Гуляйпольском направлении в Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, результативную боевую операцию провели бойцы пограничного подразделения "Феникс". В результате точных атак FPV-дронов были ликвидированы 20 российских оккупантов, которые передвигались на мотоциклах и квадроциклах.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Смотрите также: Прямое попадание боеприпаса в мотоцикл с двумя российскими штурмовиками. ВИДЕО