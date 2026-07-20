Россия сбросила шесть кассетных бомб на Запорожье: десятки пострадавших в больницах, трое - в тяжелом состоянии
Вечером 19 июля российские войска нанесли шесть ударов управляемыми авиабомбами по Запорожью. Под обстрел попали жилые кварталы и промышленные объекты города. Зафиксировано четыре места попаданий.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.
Два удара пришлись на производственные и складские помещения, еще два - непосредственно на жилую застройку.
Наибольшие разрушения понес пятиэтажный жилой дом. Во время поисково-спасательной операции спасатели пытались извлечь людей из-под завалов, однако спасти всех не удалось.
В результате атаки погибли три человека. Среди жертв - 11-летняя девочка и две женщины в возрасте 71 и 72 лет.
Более 40 пострадавших, трое - в тяжелом состоянии
По последним данным, ранения получили более 40 человек. В больницах находятся 78 пострадавших, трое из них — в тяжелом состоянии. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.
Кроме того, утром 20 июля российские войска атаковали дачный кооператив в Запорожье. В результате удара загорелись дома, двое человек обратились к медикам.
Повреждены десятки жилых домов
В результате авиаударов повреждены 79 многоквартирных домов. Коммунальные службы с первых часов после обстрела ликвидируют последствия атаки.
Из-за значительных разрушений часть жителей временно переселили в убежища. Временным жильем пострадавших обеспечила общественная организация "АРТАК".
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