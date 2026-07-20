Количество погибших в результате удара РФ по Запорожью возросло до трех: погибла 11-летняя девочка

В Запорожье увеличилось число погибших в результате российского нападения 19 июля.

Как сообщает Цензор.НЕТ,об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

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Российские КАБы разрушили два этажа пятиэтажного жилого дома, а также повредили окна и балконы девятиэтажного здания.

Сначала сообщалось, что под завалами находится ребенок. Впоследствии спасатели подтвердили гибель 11-летней девочки.

"К сожалению, подтверждена гибель девочки, которая находилась под завалами дома, разрушенного в результате российского обстрела Запорожья", - сообщил Федоров.

Всего жертвами российского удара стали три человека - 11-летний ребенок, а также женщины в возрасте 71 и 72 лет. Еще 41 человек получил ранения.

Что предшествовало?

В воскресенье, 19 июля, российские оккупационные войска нанесли удар КАБами по Запорожью. Есть погибшие и пострадавшие.

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