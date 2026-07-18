РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8310 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Запорожья
515 2

Враг нанес удар КАБами по Запорожью: пятеро пострадавших, среди них - двое детей. ФОТОрепортаж

В субботу, 18 июля, российские войска нанесли авиаудары по Запорожью. Есть пострадавшие, в том числе - дети.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Есть пострадавшие и разрушения 

Российские управляемые авиабомбы ударили по частному сектору областного центра, разрушили и повредили жилые дома и хозяйственные постройки", - говорится в сообщении.

В результате атаки пять человек получили ранения, в том числе 14-летний юноша и 17-летняя девушка. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Последствия атаки

атака на Запорожье

атака на Запорожье

атака на Запорожье

атака на Запорожье

атака на Запорожье

атака на Запорожье

Смотрите также: Россияне атаковали Запорожье авиабомбами: трое погибших. ФОТОрепортаж

Автор: 

Запорожье (3035) Запорожская область (4597) атака (1768) КАБ (579) Запорожский район (708)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 