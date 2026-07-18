Враг нанес удар КАБами по Запорожью: пятеро пострадавших, среди них - двое детей. ФОТОрепортаж
В субботу, 18 июля, российские войска нанесли авиаудары по Запорожью. Есть пострадавшие, в том числе - дети.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.
Есть пострадавшие и разрушения
Российские управляемые авиабомбы ударили по частному сектору областного центра, разрушили и повредили жилые дома и хозяйственные постройки", - говорится в сообщении.
В результате атаки пять человек получили ранения, в том числе 14-летний юноша и 17-летняя девушка. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Последствия атаки
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