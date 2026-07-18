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Новини Фото Обстріли Запоріжжя
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Ворог вдарив КАБами по Запоріжжю: п’ятеро постраждалих, серед них дві дитини. ФОТОрепортаж

У суботу, 18 липня, російські війська завдали авіаударів по Запоріжжю. Є постраждалі, серед них діти.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Є постраждалі та руйнування 

Російські керовані авіабомби ударили по приватному сектору обласного центру, зруйнували та пошкодили житлові будинки та господарчі споруди", - сказано в повідомленні.

Внаслідок атаки п'ять людей дістали поранень, у тому числі 14-річний хлопець та 17-річна дівчина. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Наслідки атаки

атака на Запоріжжя

атака на Запоріжжя

атака на Запоріжжя

атака на Запоріжжя

атака на Запоріжжя

атака на Запоріжжя

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Запоріжжя (2684) Запорізька область (5122) атака (1837) КАБ (583) Запорізький район (717)
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