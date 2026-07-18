Ворог вдарив КАБами по Запоріжжю: п’ятеро постраждалих, серед них дві дитини. ФОТОрепортаж
У суботу, 18 липня, російські війська завдали авіаударів по Запоріжжю. Є постраждалі, серед них діти.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Є постраждалі та руйнування
Російські керовані авіабомби ударили по приватному сектору обласного центру, зруйнували та пошкодили житлові будинки та господарчі споруди", - сказано в повідомленні.
Внаслідок атаки п'ять людей дістали поранень, у тому числі 14-річний хлопець та 17-річна дівчина. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.
Наслідки атаки
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