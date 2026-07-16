Росіяни атакували Запоріжжя авіабомбами: троє загиблих. ФОТОрепортаж

Російські війська завдали удару по Запоріжжю керованими авіабомбами, унаслідок чого загинули троє людей і ще троє зазнали поранень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні в Телеграмі начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

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Удар по Запоріжжю

Унаслідок удару зруйновані приватні будинки, пошкоджені інші будівлі. Також виникли пожежі. На місці працюють екстрені служби.

За словами Федорова, з перших хвилин на місці влучань надзвичайники прийшли на порятунок.

"З перших хвилин на місці влучань наші надзвичайні служби - рятують, підтримують, допомагають. Щира вдячність за вашу роботу. Люди - справжня сила Запоріжжя", - написав зокрема Федоров.

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