Россияне атаковали Запорожье авиабомбами: трое погибших. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские войска нанесли удар по Запорожью управляемыми авиабомбами, вследствие чего три человека погибли и ещё трое получили ранения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении в Telegram начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.
Удар по Запорожью
Вледствие удара разрушены частные дома, повреждены другие здания. Также возникли пожары. На месте работают экстренные службы.
По словам Федорова, с первых минут на месте попаданий на помощь пришли спасатели.
"С первых минут на месте попаданий наши службы экстренной помощи — спасают, поддерживают, помогают. Искренняя благодарность за вашу работу. Люди — настоящая сила Запорожья", — написал, в частности, Федоров.
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