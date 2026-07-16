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Россияне атаковали Запорожье авиабомбами: трое погибших. ФОТОРЕПОРТАЖ

Удар по Запорожью

Российские войска нанесли удар по Запорожью управляемыми авиабомбами, вследствие чего три человека погибли и ещё трое получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении в Telegram начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.

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Удар по Запорожью

Вледствие удара разрушены частные дома, повреждены другие здания. Также возникли пожары. На месте работают экстренные службы.

По словам Федорова, с первых минут на месте попаданий на помощь пришли спасатели.

"С первых минут на месте попаданий наши службы экстренной помощи — спасают, поддерживают, помогают. Искренняя благодарность за вашу работу. Люди — настоящая сила Запорожья", — написал, в частности, Федоров.

Удар по Запорожью

Удар по Запорожью

Удар по Запорожью

Удар по Запорожью

Удар по Запорожью

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