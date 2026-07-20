Кількість загиблих внаслідок удару РФ по Запоріжжю зросла до трьох: загинула 11-річна дівчинка
У Запоріжжі збільшилась кількість загиблих внаслідок російської атаки 19 липня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.
Російські КАБи зруйнували два поверхи п'ятиповерхового житлового будинку, а також пошкодили вікна та балкони дев'ятиповерхівки.
Спочатку повідомлялося, що під завалами перебуває дитина. Згодом рятувальники підтвердили загибель 11-річної дівчинки.
"На жаль, підтверджена загибель дівчинки, яка знаходилася під завалами будинку, зруйнованого внаслідок російського обстрілу Запоріжжя". - повідомив Федоров.
Загалом жертвами російського удару стали троє людей — 11-річна дитина, а також жінки віком 71 і 72 роки. Ще 41 людина дістала поранення.
Що передувало?
У неділю, 19 липня, російські окупаційні війська вдарили КАБами по Запоріжжю. Є загиблі та постраждалі.
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