Кількість загиблих внаслідок удару РФ по Запоріжжю зросла до трьох: загинула 11-річна дівчинка

У Запоріжжі збільшилась кількість загиблих внаслідок російської атаки 19 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

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Російські КАБи зруйнували два поверхи п'ятиповерхового житлового будинку, а також пошкодили вікна та балкони дев'ятиповерхівки.

Спочатку повідомлялося, що під завалами перебуває дитина. Згодом рятувальники підтвердили загибель 11-річної дівчинки.

"На жаль, підтверджена загибель дівчинки, яка знаходилася під завалами будинку, зруйнованого внаслідок російського обстрілу Запоріжжя". - повідомив Федоров.

Загалом жертвами російського удару стали троє людей — 11-річна дитина, а також жінки віком 71 і 72 роки. Ще 41 людина дістала поранення.

Що передувало?

У неділю, 19 липня, російські окупаційні війська вдарили КАБами по Запоріжжю. Є загиблі та постраждалі.

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