Росія скинула шість КАБів на Запоріжжя: троє загиблих, десятки постраждалих у лікарнях, троє - у тяжкому стані

Російські війська ввечері 19 липня завдали 6 ударів керованими авіабомбами по Запоріжжю. Під обстріл потрапили житлові квартали та промислові об'єкти міста. Зафіксовано чотири місця влучань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

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Два удари припали по виробничих і складських приміщеннях, ще два - безпосередньо по житловій забудові.

Найбільших руйнувань зазнав п'ятиповерховий житловий будинок. Під час пошуково-рятувальної операції рятувальники намагалися деблокувати людей із-під завалів, однак врятувати всіх не вдалося.

Унаслідок атаки загинули троє людей. Серед жертв - 11-річна дівчинка та дві жінки віком 71 і 72 роки.

Понад 40 постраждалих, троє - у тяжкому стані

За останніми даними, поранення дістали понад 40 людей. У лікарнях перебувають 78 постраждалих, троє з них - у тяжкому стані. Усім надається необхідна медична допомога.

Окремо вранці 20 липня російські війська атакували дачний кооператив у Запоріжжі. Внаслідок удару спалахнули будинки, двоє людей звернулися до медиків.

Пошкоджено десятки житлових будинків

У результаті авіаударів пошкоджено 79 багатоквартирних будинків. Комунальні служби з перших годин після обстрілу ліквідовують наслідки атаки.

Через значні руйнування частину мешканців тимчасово переселили до шелтерів. Тимчасовим житлом постраждалих забезпечила громадська організація "АРТАК".

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