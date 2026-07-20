Росія скинула шість КАБів на Запоріжжя: троє загиблих, десятки постраждалих у лікарнях, троє - у тяжкому стані
Російські війська ввечері 19 липня завдали 6 ударів керованими авіабомбами по Запоріжжю. Під обстріл потрапили житлові квартали та промислові об'єкти міста. Зафіксовано чотири місця влучань.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.
Два удари припали по виробничих і складських приміщеннях, ще два - безпосередньо по житловій забудові.
Найбільших руйнувань зазнав п'ятиповерховий житловий будинок. Під час пошуково-рятувальної операції рятувальники намагалися деблокувати людей із-під завалів, однак врятувати всіх не вдалося.
Унаслідок атаки загинули троє людей. Серед жертв - 11-річна дівчинка та дві жінки віком 71 і 72 роки.
Понад 40 постраждалих, троє - у тяжкому стані
За останніми даними, поранення дістали понад 40 людей. У лікарнях перебувають 78 постраждалих, троє з них - у тяжкому стані. Усім надається необхідна медична допомога.
Окремо вранці 20 липня російські війська атакували дачний кооператив у Запоріжжі. Внаслідок удару спалахнули будинки, двоє людей звернулися до медиків.
Пошкоджено десятки житлових будинків
У результаті авіаударів пошкоджено 79 багатоквартирних будинків. Комунальні служби з перших годин після обстрілу ліквідовують наслідки атаки.
Через значні руйнування частину мешканців тимчасово переселили до шелтерів. Тимчасовим житлом постраждалих забезпечила громадська організація "АРТАК".
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