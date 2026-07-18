За сутки на фронте 276 боестолкновений. Более трети из них на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб. КАРТА

За прошедшие сутки украинские военные отразили десятки атак российских оккупантов. Самая большая активность противника зафиксирована на Покровском, Гуляйпольском и Славянском направлениях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Обстрелы Украины

Вчера противник нанес три ракетных удара с применением четырех ракет и 93 авиационных удара, в ходе которых сбросил 265 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 10 252 дрона-камикадзе и осуществили 3117 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 30 — из реактивных систем залпового огня.

Авиационным ударам противника подверглись районы населенных пунктов Ворожба, Вольная Слобода и Сумы.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши защитники отразили четыре вражеских штурма. В то же время агрессор нанёс три авиационных удара с применением семи управляемых авиабомб и осуществил 54 обстрела позиций наших войск и населённых пунктов, в том числе один — с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили семнадцать атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районах Вильчи, Казачьей Лопани и Лимана, а также в направлениях Избицкого и Синельникового.

На Купянском направлении зафиксирована одна попытка врага атаковать в направлении Шийковки.

Попытки вклиниться в нашу оборону отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты 21 раз атаковали в районах Лимана и Озерного, а также в направлениях Новоселовки, Дробышева и Ямполя.

На Славянском направлении противник совершил 23 штурмовых действия в районах Кривой Луки, Закитного и Разниковки, а также в направлении Рай-Александровки.

На Краматорском направлении оккупанты шесть раз атаковали в направлениях населенных пунктов Малиновка и Никифоровка.

На Константиновском направлении зафиксировано девятнадцать атак. Оккупанты вели штурмовые действия в районах Константиновки, Иванополья и Ильиновки, а также в направлениях Молочарки и Русина Яра.

Самое большое количество штурмовых действий зафиксировано на Покровском направлении, где наши защитники отразили 43 атаки. Огневая активность и штурмы врага зафиксированы в направлениях Новопавловки, Софиевки, Торецкого, Белицкого, Нового Донбасса, Белозерского, Шевченко, Гришино, Мирного, Васильевки, Сергеевки, Удачного и Молодецкого.

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На Александровском направлении захватчики совершили один штурм в направлении населённого пункта Березовое.

На Гуляйпольском направлении оккупанты 31 раз атаковали. Враг пытался продвинуться в направлениях Косовцево, Верхней Терсы, Цветкового, Горького, Еленокoнстантиновки, Воздвижевки и Чаривного.

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На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в направлениях Новоандреевки и Приморского.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг не проводил штурмовых действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Удары по врагу

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили двадцать районов сосредоточения живой силы противника, три артиллерийские системы и пять пунктов управления беспилотными летательными аппаратами.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1420 человек. Также уничтожены три танка, десять боевых бронированных машин, 85 артиллерийских систем, три реактивные системы залпового огня, шесть средств противовоздушной обороны, пять крылатых ракет, один самолет, одиннадцать наземных робототехнических комплексов, 1914 беспилотных летательных аппаратов, 526 единиц автомобильной и четыре единицы специальной техники противника.