Враг продвинулся в районе Зализнычного на Гуляйпольском направлении, - DeepState. КАРТА

Российские войска расширили зону контроля вблизи поселка Зализнычный на Гуляйпольском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

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"Враг продвинулся вблизи Зализнычного (Пологовский район, Запорожская область)", - говорится в сообщении.

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Ситуация на Гуляйпольском направлении

За последний месяц Гуляйпольское направление стало одним из самых горячих на фронте. По данным Генерального штаба, российские войска существенно увеличили количество штурмов, пытаясь продвинуться в Запорожской области.

В начале июля Генштаб почти ежедневно сообщал о 25–30 российских атаках на Гуляйпольском направлении. В частности, 9 июля украинские военные отразили 30 штурмов в районах Гуляйпольского, Новоселовки, Верхней Терсы, Доброполья, Воздвижевки, Цветково, Косовцево и Чаривного.

По информации Генштаба, 5 июля Гуляйпольское направление вместе с Покровским и Славянским стало одним из самых интенсивных по количеству боевых столкновений.

Спикер Сил обороны юга Владислав Волошин сообщил, что российские войска ежедневно проводят 25–30 боевых столкновений, пытаясь продвинуться вглубь украинской обороны. Наиболее напряженная обстановка сложилась вблизи Доброполья. Также враг ведет активные действия в районе Чаривного, стремясь продвинуться в направлении Верхней Терсы, Новоселки и Омельника.

В течение последних месяцев проект DeepState неоднократно фиксировал продвижение оккупантов на этом участке. В частности, российские войска расширили зону контроля вблизи Зализнычного, что создало предпосылки для нынешней активизации наступления.

Несмотря на высокий темп российских атак, украинские Силы обороны продолжают сдерживать наступление. По последним сводкам Генштаба, бои продолжаются в районах Гуляйпольского, Новоселовки, Верхней Терсы, Чаривного, Староукраинки, Солодкого, Доброполья, Гиркого и Воздвижевки. Враг пытается расширить плацдарм и продвинуться вглубь Запорожской области, однако его штурмы сопровождаются значительными потерями и не приносят оперативного успеха.