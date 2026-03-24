РФ продвинулась вблизи Зализнычного в Запорожской области, - DeepState. КАРТА
Российские войска продвинулись в районе поселка Зализнычное недалеко от Гуляйполя в Запорожской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в проекте DeepState.
"Враг продвинулся вблизи Зализнычного", — говорится в сообщении.
По данным Генштаба, на Запорожском направлении (в частности, Гуляйпольском) продолжаются активные бои - враг проводит десятки атак.
За прошедшие сутки враг 16 раз атаковал в районах Еленокстантиновки, Зализнычного, Гуляйполя, Варваровки, Зеленого, Святопетровки и Мирного. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Верхняя Терса, Воздвижская, Бабаши, Даниловка, Заливое, Гуляйпольское и Долинка. До сих пор продолжается одно боестолкновение.
- На Ореховском направлении активных наступательных действий врага не зафиксировано. Враг нанес авиаудары по району населенного пункта Орехов.
- На Приднепровском направлении наши защитники успешно отразили одну вражескую атаку.
