РФ продвинулась вблизи Зализнычного в Запорожской области, - DeepState. КАРТА

Российские войска продвинулись в районе поселка Зализнычное недалеко от Гуляйполя в Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в проекте DeepState.

"Враг продвинулся вблизи Зализнычного", — говорится в сообщении.

По данным Генштаба, на Запорожском направлении (в частности, Гуляйпольском) продолжаются активные бои - враг проводит десятки атак.

За прошедшие сутки враг 16 раз атаковал в районах Еленокстантиновки, Зализнычного, Гуляйполя, Варваровки, Зеленого, Святопетровки и Мирного. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Верхняя Терса, Воздвижская, Бабаши, Даниловка, Заливое, Гуляйпольское и Долинка. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Ореховском направлении активных наступательных действий врага не зафиксировано. Враг нанес авиаудары по району населенного пункта Орехов.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно отразили одну вражескую атаку.

