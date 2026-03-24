РФ просунулася поблизу Залізничного в Запорізькій області, - DeepState. КАРТА

Російські війська просунулися біля селища Залізничне неподалік Гуляйполя на Запоріжжі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у проєкті DeepState.

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"Ворог просунувся поблизу Залізничного", - йдеться в повідомленні.

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Бої на Запоріжжі: останні новини

За даними Генштабу, на Запорізькому напрямку (зокрема Гуляйпільському) тривають активні бої - ворог проводить десятки атак.

Минулої доби ворог 16 разів атакував у районах Оленокостянтинівки, Залізничного, Гуляйполя, Варварівки, Зеленого, Святопетрівки та Мирного. Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Верхня Терса, Воздвижівська, Бабаші, Данилівка, Заливне, Гуляйпільське та Долинка. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Оріхівському напрямку активних наступальних дій ворога не зафіксовано. Ворог завдав авіаударів по району населеного пункту Оріхів.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно відбили одну ворожу атаку.

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