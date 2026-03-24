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РФ просунулася поблизу Залізничного в Запорізькій області, - DeepState. КАРТА

Російські війська просунулися біля селища Залізничне неподалік Гуляйполя на Запоріжжі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у проєкті DeepState.

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"Ворог просунувся поблизу Залізничного", - йдеться в повідомленні.

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Ситуація на Запоріжжі станом на 24 березня

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Бої на Запоріжжі: останні новини

За даними Генштабу, на Запорізькому напрямку (зокрема Гуляйпільському) тривають активні бої - ворог проводить десятки атак.

Минулої доби ворог 16 разів  атакував у районах Оленокостянтинівки, Залізничного, Гуляйполя, Варварівки, Зеленого, Святопетрівки та Мирного. Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Верхня Терса, Воздвижівська, Бабаші, Данилівка, Заливне, Гуляйпільське та Долинка. Дотепер триває одне боєзіткнення.

  • На Оріхівському напрямку активних наступальних дій ворога не зафіксовано. Ворог завдав авіаударів по району населеного пункту Оріхів.
  • На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно відбили одну ворожу атаку.

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Запорізька область (5037) Пологівський район (429) Залізничне (6) DeepState (551)
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