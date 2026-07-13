Ворог просунувся біля Залізничного на Гуляйпільському напрямку, - DeepState. КАРТА

Російські війська розширили зону контролю поблизу селища Залізничне на Гуляйпільському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

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"Ворог просунувся поблизу Залізничного (Пологівський район, Запорізька область), - йдеться в повідомленні.

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Ситуація на Гуляйпільському напрямку

За останній місяць Гуляйпільський напрямок став одним із найгарячіших на фронті. За даними Генерального штабу російські війська суттєво наростили кількість штурмів, намагаючись просунутися в Запорізькій області.

На початку липня Генштаб майже щодня повідомляв про 25–30 російських атак на Гуляйпільському напрямку. Зокрема, 9 липня українські військові відбили 30 штурмів у районах Гуляйпільського, Новоселівки, Верхньої Терси, Добропілля, Воздвижівки, Цвіткового, Косівцевого та Чарівного.

За інформацією Генштабу 5 липня Гуляйпільський напрямок разом із Покровським і Слов'янським став одним із найінтенсивніших за кількістю бойових зіткнень.

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомив, що російські війська щодня проводять 25–30 боєзіткнень, намагаючись просунутися вглиб української оборони. Найбільш напружена обстановка склалася поблизу Добропілля. Також ворог веде активні дії в районі Чарівного, прагнучи просунутися у напрямку Верхньої Терси, Новосілки та Омельника.

Упродовж останніх місяців проєкт DeepState неодноразово фіксував просування окупантів на цьому відтинку. Зокрема, російські війська розширили зону контролю поблизу Залізничного, що створило передумови для нинішньої активізації наступу.

Попри високий темп російських атак, українські Сили оборони продовжують стримувати наступ. За останніми зведеннями Генштабу, бої тривають у районах Гуляйпільського, Новоселівки, Верхньої Терси, Чарівного, Староукраїнки, Солодкого, Добропілля, Гіркого та Воздвижівки. Ворог намагається розширити плацдарм і просунутися вглиб Запорізької області, однак його штурми зазнають значних втрат і не приносять оперативного успіху.