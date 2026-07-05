295 боев за сутки: Гуляйпольское, Покровское и Славянское направления остаются самыми горячими на фронте, - Генштаб. КАРТА

Всего за прошедшие сутки, 4 июля 2026 года, на фронте было зафиксировано 295 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Обстрелы

Вчера противник нанес один ракетный удар, применил две ракеты, совершил 58 авиационных ударов, сбросив 252 управляемые авиабомбы. Кроме того, он применил 8799 дронов-камикадзе и осуществил 2775 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 46 — из реактивных систем залпового огня.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь пунктов управления и шесть районов сосредоточения живой силы.

Генеральный штаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1290 человек. Также уничтожено семь танков, девять боевых бронированных машин, 63 артиллерийские системы, три реактивные системы залпового огня, одно средство ПВО, шесть наземных робототехнических комплексов, 1628 беспилотных летательных аппаратов и 462 единицы автомобильной техники противника.

Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боевых столкновения с противником, агрессор нанес один авиаудар, сбросив одну кассетную бомбу, осуществил 62 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

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Обстановка в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник 15 раз атаковал позиции наших подразделений в районе населенных пунктов Старица, Синельниково, Артильное, Кудеевка, Вильча и в сторону Хатнего, Избицкого, Зарубинки, Шевьяковки.

На Купянском направлении враг дважды атаковал: в сторону Новоосиново и в районе Колесниковки.

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Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении противник девять раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в сторону населенных пунктов Шейковка, Ставки, Лиман, Дружелюбовка, Диброва и в районах Дробышево, Новоселовки.

На Славянском направлении противник проводил штурмы 25 раз в направлении населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка и в районах Резниковки и Закитного.

На Краматорском направлении произошло два боевых столкновения в районе Марково и в направлении Тихоновки.

Также отмечается, что на Константиновском направлении враг совершил 17 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье и в сторону Долгой Балки.

"На Покровском направлении наши защитники отразили 31 штурмовую операцию агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Новоалександровка, Котлино, Удачное, Гришино и в сторону населенных пунктов Вольное, Кучеров Яр, Новый Донбасс, Сергеевка, Шевченко, Ивановка, Белицкое", - говорится в сообщении.

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Обстановка на юге

Как сообщает Генштаб, на Александровском направлении враг семь раз наносил удары в районах населенных пунктов Александроград, Березовое, Терновое, Ивановка.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 38 атак в районах Доброполья, Зализнычного, Святопетровки и в сторону населенных пунктов Воздвижовка, Гуляйпольское, Горькое, Цветково, Чаривное, Верхняя Терса, Староукраинка, Косовцево.

На Ореховском направлении наши защитники отразили четыре попытки противника продвинуться вперед в направлении Лукьяновского и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг не проводил наступательных действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.