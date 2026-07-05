Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 409 630 человек (+1 290 за сутки), 12 081 танк, 45 388 артиллерийских систем, 24 878 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 409 630 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 4.07.26 ориентировочно составляют:

Личный состав — около 1 409 630 (+1 290) человек (уничтожены и ранены)

танков — 12 081 (+7) шт.

боевых бронированных машин — 24 878 (+9) шт.

артиллерийских систем — 45 388 (+63) шт.

РСЗО — 1 916 (+3) ед.

средства ПВО — 1 470 (+1) ед.

самолетов — 436 (+0) шт.

вертолетов — 353 (+0) шт.

наземные робототехнические комплексы — 1 821 (+6) шт.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 390 738 (+1 628) шт.

крылатые ракеты — 4 847 (+0) шт.

корабли / катера — 33 (+0) шт.

подводные лодки — 2 (+0) шт.

автомобильная техника и автоцистерны — 116 106 (+462) шт.

специальная техника — 4 385 (+0) ед.

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"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

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