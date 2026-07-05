Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 409 630 человек (+1 290 за сутки), 12 081 танк, 45 388 артиллерийских систем, 24 878 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 409 630 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 4.07.26 ориентировочно составляют:
- Личный состав — около 1 409 630 (+1 290) человек (уничтожены и ранены)
- танков — 12 081 (+7) шт.
- боевых бронированных машин — 24 878 (+9) шт.
- артиллерийских систем — 45 388 (+63) шт.
- РСЗО — 1 916 (+3) ед.
- средства ПВО — 1 470 (+1) ед.
- самолетов — 436 (+0) шт.
- вертолетов — 353 (+0) шт.
- наземные робототехнические комплексы — 1 821 (+6) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 390 738 (+1 628) шт.
- крылатые ракеты — 4 847 (+0) шт.
- корабли / катера — 33 (+0) шт.
- подводные лодки — 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны — 116 106 (+462) шт.
- специальная техника — 4 385 (+0) ед.
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
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