Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 409 630 осіб (+1 290 за добу), 12 081 танк, 45 388 артсистем, 24 878 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 409 630 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 4.07.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 409 630 (+1 290) осіб (ліквідовано та поранено)

танків - 12 081 (+7) од.

бойових броньованих машин - 24 878 (+9) од.

артилерійських систем - 45 388 (+63) од.

РСЗВ - 1 916 (+3) од.

засоби ППО - 1 470 (+1) од.

літаків - 436 (+0) од.

гелікоптерів - 353 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси - 1 821 (+6) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 390 738 (+1 628) од.

крилаті ракети - 4 847 (+0) од.

кораблі / катери - 33 (+0) од.

підводні човни - 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни - 116 106 (+462) од.

спеціальна техніка - 4 385 (+0) од.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Координаційний центр БпС 7 корпусу ДШВ ліквідував понад 1700 окупантів у червні на Покровському напрямку. ВIДЕО

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашист зафільмував момент удару дрона "Hornet" по російській "Ниві": "Опять Нива нах#й". ВIДЕО