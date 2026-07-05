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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 409 630 осіб (+1 290 за добу), 12 081 танк, 45 388 артсистем, 24 878 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Бійці 414 бригади ліквідували рашиста серед дороги

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 409 630 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 4.07.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 409 630 (+1 290) осіб (ліквідовано та поранено)
  • танків - 12 081 (+7) од.
  • бойових броньованих машин - 24 878 (+9) од.
  • артилерійських систем - 45 388 (+63) од.
  • РСЗВ - 1 916 (+3) од.
  • засоби ППО - 1 470 (+1) од.
  • літаків - 436 (+0) од.
  • гелікоптерів - 353 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси - 1 821 (+6) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 390 738 (+1 628) од.
  • крилаті ракети - 4 847 (+0) од.
  • кораблі / катери - 33 (+0) од.
  • підводні човни - 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 116 106 (+462) од.
  • спеціальна техніка - 4 385 (+0) од.

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ліквідація рф

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

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