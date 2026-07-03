Нынешняя война становится более технологичной и цифровой, - командир 7-го корпуса ДШВ Ласийчук

За четыре года война России против Украины превратилась в противостояние современных технологий и цифровых систем.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил командир 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ бригадный генерал Евгений Ласийчук, передает Цензор.НЕТ.

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"На сегодняшний день, если сравнивать 2022 и 2026 годы, эта война становится еще более технологичной и цифровой… Мы можем более эффективно управлять подразделением и применять его, уже на определенном расстоянии, контролируя поле боя с помощью стримов, БПС. Мы видим картину боя, где противник пытается выдвигаться, разворачиваться, и наносим ему поражение", — отметил он.

По словам командира 7-го корпуса ДШВ, в начале полномасштабного вторжения войска обменивались информацией через радиостанции, а за противником наблюдали непосредственно с позиций.

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В то же время, как подчеркнул Евгений Ласийчук, подразделения Десантно-штурмовых войск как тогда, так и сейчас выполняют боевые задачи на самых сложных участках фронта

"Были же случаи, когда десантно-штурмовой взвод мог сдерживать батальонную колонну противника, которая двигалась на бронетехнике, пытаясь наступать, штурмовать, развертываться в боевые порядки", — уточнил он.

Евгений Ласийчук добавил, что дальнейшее развитие войны происходило благодаря внедрению новейших технологий, совершенствованию тактики действий подразделений, а также применению 155-мм артиллерии, реактивных систем HIMARS и боевой авиации.

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