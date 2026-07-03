Нинішня війна стає більш технологічною та цифровізованою, - командир 7 корпусу ДШВ Ласійчук

Війна Росії проти України за чотири роки перетворилася на протистояння сучасних технологій та цифрових систем.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив командир 7 корпусу швидкого реагування ДШВ бригадний генерал Євген Ласійчук, передає Цензор.НЕТ.

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"На сьогодні, порівнюючи 2022 і 2026 рік, ця війна стає ще більш технологічною та цифровізованою… Ми можемо більш ефективно керувати і застосовувати підрозділ, вже на певній дистанції, віддаленості, контролюючи поле бою за допомогою стрімів, БпС. Ми бачимо картинку бою, де противник намагається висуватися, розгортатися і наносити йому ураження", - зазначив він.

За словами командира 7 корпусу ДШВ, на початку повномасштабного вторгнення війська обмінювались інформацією через радіостанції, а за противником спостерігали безпосередньо з позицій.

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Водночас, як наголосив Євген Ласійчук, підрозділи Десантно-штурмових військ як тоді, так і зараз виконують бойові завдання на найскладніших ділянках фронту

"Були ж випадки, коли десантно-штурмовий взвод міг стримувати батальйонну колону противника, яка рухалася на бронетехніці, намагаючись наступати, штурмувати, розгортатись у бойові порядки", - уточнив він.

Євген Ласійчук додав, що подальший розвиток війни відбувався завдяки впровадженню новітніх технологій, удосконаленню тактики дій підрозділів, а також застосуванню 155-мм артилерії, реактивних систем HIMARS та бойової авіації.

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