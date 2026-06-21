Говорити про виснаження противника передчасно, наступні місяці є ключовими, - командир 7 корпусу ДШВ Ласійчук про Покровський напрямок
Командир 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ, бригадний генерал Євген Ласійчук оцінив ситуацію на Покровському напрямку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 7 корпусу ДШВ.
Ворог ще не виснажився
За його словами, попри зниження кількості штурмових дій за останній місяць, ворог продовжує зберігати високий рівень активності та вогневого ураження, і говорити про виснаження противника передчасно.
Зокрема, Ласійчук наголосив, що зараз ідеться не стільки про "перелом", скільки про "зміну характеру" війни. Це пов’язано з появою та масштабуванням нових технологій на полі бою.
Наступні 3-4 місяці є ключовими", - підкреслив командир 7 корпусу ДШВ.
Саме здатність Сил оборони нарощувати технологічну перевагу та не дозволити ворогу створити ефективну відповідь може стати передумовою стратегічного перелому.
Ситуація далека від стабільної
"Але поки ситуація на фронті далека від стабільної. У випадку Костянтинівки вона найскладніша", - зазначив бригадний генерал.
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