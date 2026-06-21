Говорить об истощении противника преждевременно, следующие месяцы будут ключевыми, - командир 7-го корпуса ДШВ Ласийчук о Покровском направлении

Командир 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ, бригадный генерал Евгений Ласийчук оценил ситуацию на Покровском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 7-го корпуса ДШВ.

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Враг еще не истощился

По его словам, несмотря на снижение количества штурмовых действий за последний месяц, враг продолжает сохранять высокий уровень активности и огневого поражения, и говорить об истощении противника преждевременно.

В частности, Ласийчук подчеркнул, что сейчас речь идет не столько о "переломе", сколько об "изменении характера" войны. Это связано с появлением и масштабированием новых технологий на поле боя.

"Следующие 3–4 месяца являются ключевыми", — подчеркнул командир 7-го корпуса ДШВ.

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Именно способность Сил обороны наращивать технологическое преимущество и не позволить врагу нанести эффективный ответный удар может стать предпосылкой стратегического перелома.

Ситуация далека от стабильной

"Но пока ситуация на фронте далека от стабильной. В случае с Константиновкой она самая сложная", — отметил бригадный генерал.

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