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Новини Іноземні добровольці в ЗСУ
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Україна має більше залучати іноземців з країн НАТО та ЄС, - командир 7 корпусу ДШВ Ласійчук

Іноземців з країн ЄС і НАТО варто залучати в ЗСУ: заява Ласійчука

При оновленні механізму залучення іноземних добровольців Україні варто розширювати географію "іноземного легіону", залучаючи більше громадян з країн НАТО та ЄС.

Про це написав у колонці для видання NV командир 7 корпусу швидкого реагування ДШВ бригадний генерал Євген Ласійчук, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За його словами, попередній експеримент із набором переважно іспаномовних бійців у 2022–2023 роках не був повністю успішним. Натомість залучення громадян із країн НАТО та ЄС, які починають усвідомлювати загрозу з боку РФ, буде вигідним для обох сторін.

"Інакше батальйони НАТО і надалі програватимуть відділенням українських дронарів на спільних навчаннях", - наголосив Євген Ласійчук.

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Євген Ласійчук нагадав про успішний досвід залучення іноземців у 25-ї повітряно-десантної Січеславської бригади, командиро якої раніше був. Тоді розробили власний алгоритм відбору та застосування іноземців.

"Починали з двох-трьох осіб. Після перших успішних операцій за участю іноземців хвиля закордонних рекрутів, які бажали потрапити у 25-ку, лише наростала. У пікові періоди у лавах бригади було понад 200 іноземців, переважно з країн Європи та США", - зазначив командир 7 корпусу ДШВ.

Він розповів, що співбесіди з легіонерами проводили вже мобілізовані іноземці. Далі був жорсткий 10-денний курс підготовки, а за кожним іноземним добровольцем закріплювали сержанта-куратора.

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Легіонерів задіювали і в бойових діях, і в тилу, наголосив Євген Ласійчук.

"Це приклад успішної системи, яку можна масштабувати на всіх рівнях Сил оборони", - додав Євген Ласійчук.

Окрім того, на думку командира 7 корпусу ДШВ, легіонерів варто підключити до систем Армія+ для кращої координації та створити механізм підтримки поранених. А також подолати мовний бар’єр - запровадити обов’язковий курс для вивчення української мови під час БЗВП.

Також дивіться: Перехід на корпусну систему суттєво підвищив ефективність застосування військ, - командир 7-го корпусу ДШВ Ласійчук. ВIДЕО

Автор: 

іноземець (439) добровольці (995) Ласійчук Євген (4) 7-й корпус швидкого реагування ДШВ (2)
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Судя по открытой информации-больше всего желающих из Колумбии(не члена упомянутых организаций). Но помечтать можно.
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15.06.2026 17:31 Відповісти
Що наркокартелі відправляють своїх бойовиків набратись досвіду в реальних бойових діях ?
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15.06.2026 17:33 Відповісти
Цікаво ,а зарплатня в них буде така ж як і в українців ? Так бусифіковані українці можуть воювати за 20 тисяч і "слава україні ",а який інтерес мають до цього іноземці , їм що екстріму у власній країні не вистачає ?
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15.06.2026 17:36 Відповісти
А командир хоч в курсі про іноземця(росіянина) Хакімова,розробника укр.рнк,якого зелені хочуть здати в лапи фсб?
А іноземці в курсі...
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15.06.2026 17:44 Відповісти
В НАТО і ЄС немає стільки охочих ризикувати життям на війні і при цьому отримувати зарплату водія-далекобійника.
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15.06.2026 17:46 Відповісти
Да, надо туда ТЦК откомандировать Лондон, Париж, Берлин, Нью-Йорк ЖДУТ !!!
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15.06.2026 17:48 Відповісти
Нельзя. Будут большие потери в Силах ТЦК, шо неприемлимо.
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15.06.2026 17:50 Відповісти
Якби не крали гроші, у нас були би найкращі найманці.
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15.06.2026 18:00 Відповісти
 
 