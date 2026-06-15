Україна має більше залучати іноземців з країн НАТО та ЄС, - командир 7 корпусу ДШВ Ласійчук
При оновленні механізму залучення іноземних добровольців Україні варто розширювати географію "іноземного легіону", залучаючи більше громадян з країн НАТО та ЄС.
Про це написав у колонці для видання NV командир 7 корпусу швидкого реагування ДШВ бригадний генерал Євген Ласійчук, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
За його словами, попередній експеримент із набором переважно іспаномовних бійців у 2022–2023 роках не був повністю успішним. Натомість залучення громадян із країн НАТО та ЄС, які починають усвідомлювати загрозу з боку РФ, буде вигідним для обох сторін.
"Інакше батальйони НАТО і надалі програватимуть відділенням українських дронарів на спільних навчаннях", - наголосив Євген Ласійчук.
Євген Ласійчук нагадав про успішний досвід залучення іноземців у 25-ї повітряно-десантної Січеславської бригади, командиро якої раніше був. Тоді розробили власний алгоритм відбору та застосування іноземців.
"Починали з двох-трьох осіб. Після перших успішних операцій за участю іноземців хвиля закордонних рекрутів, які бажали потрапити у 25-ку, лише наростала. У пікові періоди у лавах бригади було понад 200 іноземців, переважно з країн Європи та США", - зазначив командир 7 корпусу ДШВ.
Він розповів, що співбесіди з легіонерами проводили вже мобілізовані іноземці. Далі був жорсткий 10-денний курс підготовки, а за кожним іноземним добровольцем закріплювали сержанта-куратора.
Легіонерів задіювали і в бойових діях, і в тилу, наголосив Євген Ласійчук.
"Це приклад успішної системи, яку можна масштабувати на всіх рівнях Сил оборони", - додав Євген Ласійчук.
Окрім того, на думку командира 7 корпусу ДШВ, легіонерів варто підключити до систем Армія+ для кращої координації та створити механізм підтримки поранених. А також подолати мовний бар’єр - запровадити обов’язковий курс для вивчення української мови під час БЗВП.
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