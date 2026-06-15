Украина должна больше привлекать иностранцев из стран НАТО и ЕС, - командир 7-го корпуса ДШВ Ласийчук

При обновлении механизма привлечения иностранных добровольцев Украине следует расширять географию "иностранного легиона", привлекая больше граждан из стран НАТО и ЕС.

Об этом написал в колонке для издания NV командир 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ бригадный генерал Евгений Ласийчук, передает Цензор.НЕТ.

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По его словам, предыдущий эксперимент с набором преимущественно испаноязычных бойцов в 2022–2023 годах не был полностью успешным. Зато привлечение граждан из стран НАТО и ЕС, которые начинают осознавать угрозу со стороны РФ, будет выгодным для обеих сторон.

"Иначе батальоны НАТО и в дальнейшем будут проигрывать отрядам украинских дроноводов на совместных учениях", — подчеркнул Евгений Ласийчук.

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Евгений Ласийчук напомнил об успешном опыте привлечения иностранцев в 25-ю воздушно-десантную Сичеславскую бригаду, командиром которой он ранее был. Тогда разработали собственный алгоритм отбора и применения иностранцев.

"Начинали с двух-трех человек. После первых успешных операций с участием иностранцев волна зарубежных рекрутов, желающих попасть в 25-ю, только нарастала. В пиковые периоды в рядах бригады было более 200 иностранцев, преимущественно из стран Европы и США", — отметил командир 7-го корпуса ДШВ.

Он рассказал, что собеседования с легионерами проводили уже мобилизованные иностранцы. Далее следовал жесткий 10-дневный курс подготовки, а за каждым иностранным добровольцем закрепляли сержанта-куратора.

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Легионеров задействовали и в боевых действиях, и в тылу, подчеркнул Евгений Ласийчук.

"Это пример успешной системы, которую можно масштабировать на всех уровнях Сил обороны", — добавил Евгений Ласийчук.

Кроме того, по мнению командира 7-го корпуса ДШВ, легионеров стоит подключить к системам "Армия+" для лучшей координации и создать механизм поддержки раненых. А также преодолеть языковой барьер — ввести обязательный курс изучения украинского языка во время БЗВП.

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