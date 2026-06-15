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Новости Иностранные добровольцы в ВСУ
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Украина должна больше привлекать иностранцев из стран НАТО и ЕС, - командир 7-го корпуса ДШВ Ласийчук

Иностранцев из стран ЕС и НАТО стоит привлекать в ВСУ: заявление Ласийчука

При обновлении механизма привлечения иностранных добровольцев Украине следует расширять географию "иностранного легиона", привлекая больше граждан из стран НАТО и ЕС.

Об этом написал в колонке для издания NV командир 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ бригадный генерал Евгений Ласийчук, передает Цензор.НЕТ.

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По его словам, предыдущий эксперимент с набором преимущественно испаноязычных бойцов в 2022–2023 годах не был полностью успешным. Зато привлечение граждан из стран НАТО и ЕС, которые начинают осознавать угрозу со стороны РФ, будет выгодным для обеих сторон.

"Иначе батальоны НАТО и в дальнейшем будут проигрывать отрядам украинских дроноводов на совместных учениях", — подчеркнул Евгений Ласийчук.

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Евгений Ласийчук напомнил об успешном опыте привлечения иностранцев в 25-ю воздушно-десантную Сичеславскую бригаду, командиром которой он ранее был. Тогда разработали собственный алгоритм отбора и применения иностранцев.

"Начинали с двух-трех человек. После первых успешных операций с участием иностранцев волна зарубежных рекрутов, желающих попасть в 25-ю, только нарастала. В пиковые периоды в рядах бригады было более 200 иностранцев, преимущественно из стран Европы и США", — отметил командир 7-го корпуса ДШВ.

Он рассказал, что собеседования с легионерами проводили уже мобилизованные иностранцы. Далее следовал жесткий 10-дневный курс подготовки, а за каждым иностранным добровольцем закрепляли сержанта-куратора.

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Легионеров задействовали и в боевых действиях, и в тылу, подчеркнул Евгений Ласийчук.

"Это пример успешной системы, которую можно масштабировать на всех уровнях Сил обороны", — добавил Евгений Ласийчук.

Кроме того, по мнению командира 7-го корпуса ДШВ, легионеров стоит подключить к системам "Армия+" для лучшей координации и создать механизм поддержки раненых. А также преодолеть языковой барьер — ввести обязательный курс изучения украинского языка во время БЗВП.

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Автор: 

иностранец (531) добровольцы (1227) Ласийчук Евгений (4) 7-й корпус быстрого реагирования ДШВ (1)
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Судя по открытой информации-больше всего желающих из Колумбии(не члена упомянутых организаций). Но помечтать можно.
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15.06.2026 17:31 Ответить
Що наркокартелі відправляють своїх бойовиків набратись досвіду в реальних бойових діях ?
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15.06.2026 17:33 Ответить
Цікаво ,а зарплатня в них буде така ж як і в українців ? Так бусифіковані українці можуть воювати за 20 тисяч і "слава україні ",а який інтерес мають до цього іноземці , їм що екстріму у власній країні не вистачає ?
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15.06.2026 17:36 Ответить
А командир хоч в курсі про іноземця(росіянина) Хакімова,розробника укр.рнк,якого зелені хочуть здати в лапи фсб?
А іноземці в курсі...
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15.06.2026 17:44 Ответить
В НАТО і ЄС немає стільки охочих ризикувати життям на війні і при цьому отримувати зарплату водія-далекобійника.
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15.06.2026 17:46 Ответить
Да, надо туда ТЦК откомандировать Лондон, Париж, Берлин, Нью-Йорк ЖДУТ !!!
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15.06.2026 17:48 Ответить
Нельзя. Будут большие потери в Силах ТЦК, шо неприемлимо.
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15.06.2026 17:50 Ответить
Якби не крали гроші, у нас були би найкращі найманці.
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15.06.2026 18:00 Ответить
 
 